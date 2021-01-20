20 января 2021 | Время чтения 2 мин

Москва, , 11:04 — REGNUM В Москве открылась выставка «Холокост, уничтожение, сопротивление». Фоторепортаж ИА REGNUM с открытия «Недели памяти».

На выставке «Холокост, уничтожение, сопротивление» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Холокост на территории России Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Спасители и спасенные Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Илья Альтман Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Алла Гербер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка проходит в рамках цикла седьмой «Недели памяти». Это ежегодный цикл мемориальных и образовательных мероприятий, приуроченных к Международному дню памяти жертв Холокоста 27 января, в этот день Красная армия освободила в 1945 году лагерь смерти «Аушвиц» (Освенцим). Выставка подготовлена Центром «Холокост» при участии РЕК и проходит в Российском академическом молодежном театре.

Экскурсия по выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Соня Маловицкая Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Экскурсия по выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозицию открывают стенды «Холокост. Начало», «Холокост на территории СССР», «Холокост на территории России». Стенды «Освободители Аушвица», «Освобождение», «Вернувшие к жизни» рассказывают о подвиге Красной армии в освобождении нацистских лагерей, о том как советские врачи вернули к жизни обессиленных узников, используя опыт блокадного Ленинграда. Всего 18 стендов, на которых расположены фотографии, письма, телеграммы и личные истории жертв, спасённых и их спасателей.

Экскурсия по выставке Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Холокост, уничтожение, сопротивление» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Холокост, уничтожение, сопротивление» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На выставке «Холокост, уничтожение, сопротивление» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM На выставке «Холокост, уничтожение, сопротивление» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В оформлении выставки использованы документы из 25 архивов, музеев и фондов России, Белоруссии, Украины, Латвии, Германии, Израиля, Польши, США, Франции, Швейцарии.

На выставке «Холокост, уничтожение, сопротивление» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

QR-код — дополнительная информация Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Наша цель (и я сейчас говорю о нас как об обществе и даже человечестве) — сделать невозможным повторение подобной трагедии, такого зверства. А этого можно достичь, только если в сознании людей, в их эмоциональном коде укоренится неприемлемость преступления, совершенного нацистами и их пособниками. Во многом благодаря масштабным мероприятиям «Недели памяти» трагедия, пережитая нашим народом в годы войны, становится не только известна всё большему числу людей, но и воспринимается ими как общечеловеческое потрясение, что называется — сердцем», — отметил президент РЕК Юрий Каннер.

Открытие «Недели памяти» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

18 января в Центре Мейрхольда прошел показ спектакля «Черная книга Эстер». Музыкальный перформанс в постановке Евгении Беркович, который показывает тему ксенофобии как общую цивилизационную проблему на разных этапах истории человечества. Спектакль подготовлен Бюро художественного проектирования при поддержке Российского еврейского конгресса и Мастерской Брусникина.

Актеры музыкального перформанса «Чёрная книга Эстер» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Актеры музыкального перформанса «Чёрная книга Эстер» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Перед музыкальным перформансом Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Актеры музыкального перформанса «Чёрная книга Эстер» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Седьмая «Неделя памяти» проходит с 18 января по 31 января 2021 года в России в онлайн-формате, а ключевые события — в офлайн-формате. Гости офлайн-мероприятий призваны соблюдать все меры предосторожности в связи с введенными ограничениями в рамках борьбы с распространением инфекции.