Барнаул, , 09:29 — REGNUM В Алтайском крае, где ежедневно выявляют около 200 новых носителей коронавируса, закончилось действие запрета на проведение новогодних праздничных и корпоративных мероприятий. Как отметили в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, за период действия данного ограничения в регионе не было отмечено серьезных нарушений.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

Вместе с тем, на Алтае продолжает действовать запрет на проведение зрелищно-развлекательных и досуговых мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера с 23.00 часов до 06.00 часов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой: на 20 января общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1797 человек, причём 11 из них добавили в сводку за последние сутки.

Читайте также: Ещё 11 жителей Алтая стали жертвами коронавируса