Тегеран, , 09:22 — REGNUM 19 января пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки коронавирусная инфекция COVID-19 унесла жизни 87 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Лари отметила, что 87 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 56 973 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции в Иране, Лари заявила, что за последние 24 часа было обнаружено 5917 новых случаев заражения COVID-19, при этом 518 человек госпитализированы.

Она также отметила, что в общей сложности 1 342 134 иранца подверглись заражению смертельным вирусом, причем 1 131 883 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари подчеркнула, что в настоящее время 4272 пациента с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки пандемия COVID-19 заразила свыше 96 миллионов человек по всему миру, более двух миллионов человек погибли.