Берлин, , 09:17 — REGNUM 19 января канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции заявила, что не исключает введения повторного контроля на границах Германии со странами ЕС. Ранее правительство республики ужесточило карантинные меры на две неделе. Об этом сообщает Polskie Radio 24.

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«Столкнувшись с риском распространения новых мутаций коронавируса, Германия не исключает восстановления контроля на своих границах со странами Евросоюза», — подчеркнула Меркель.

Канцлер пояснила данную позицию тем, что страны-соседи Германии по Евросоюзу могут «пойти другими путями в борьбе с новыми мутациями COVID-19, нежели Германия», и открытые границы в таком случае могут списать все карантинные меры на «нет».

"Но всё-таки мы не хотим восстанавливать пограничный контроль, мы рассчитываем на партнерское сотрудничество с нашими соседями, на общую борьбу одним и тем же образом. Мы надеемся на это, но готовы и к другим поворотам», — заявила она.

«Мы должны быть предельно осторожны, особенно когда речь идет о прибытии из стран, где появились новые, более заразные мутации коронавируса», — отметила Меркель.

На прошлой неделе правительство ФРГ ужесточило ряд карантинных мер. Ограничено движение пассажиров на общественном транспорте, чтобы избежать слишком близкого нахождения людей друг к другу в автобусах. Кроме того, если в одном округе в течение недели будет выявлено более 200 новых случаев заболевания COVID-19 на 100 тысяч жителей, гражданам, проживающим там, запретят удаляться дальше чем на 15 км от своего места жительства.