Сакраменто, США, , 09:20 — REGNUM Новую разновидность коронавируса, которая быстро распространялся в течение последнего времени, обнаружили ученые в штате США Калифорния. Об этом 20 января сообщается в статье газеты The New York Times.

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Уточняется, что специалисты медицинского центра «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе дали новому штамму название CAL.20C. При этом предполагается, что новая разновидность появилась летом 2020 года и стала быстро распространяться в ноябре.

В то же время, в материале указывается, что в данный момент нет никаких оснований для того, чтобы считать новый штамм более летальным или более заразным, чем другие. Отмечается, что для того, чтобы это определить, необходимы дополнительные исследования.

Вместе с тем, один из специалистов центра Эрик Вейл высказал предположение, что новый штамм может быть более заразным и это, по его мнению, могло стать причиной роста числа заразившихся SARS-CoV-2 в южной части Калифорнии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что на данный момент на территории США выявлено в общей сложности 24 246 830 носителей коронавируса.