Новосибирск, , 07:53 — REGNUM Инспекторы Новосибирского почтового таможенного поста задержали сразу две посылки, в которых находились предметы с элементами нацистской атрибутики. Обе посылки прибыли из Китая, сообщили ИА REGNUM в Сибирском таможенном управлении (СТУ).

«Они были адресованы разным людям — жителям г. Тында и г. Хабаровск. В одном из почтовых отправлений находился нагрудный знак, в другом — четыре креста с нацистской атрибутикой в виде черепа», — уточнили в управлении.

Подозрительные предметы были обнаружены во время досмотра рентгеновской техникой. В адрес получателей посылок уже направлены запросы с требованием представить документы, подтверждающие, что данные вещи не предназначены для пропаганды фашистской идеологии.

В СТУ подчеркнули, что жители России стали регулярно заказывать из Китая такие вещи для неизвестных нужд.

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