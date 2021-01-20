Магадан, Магаданская область, , 07:19 — REGNUM Минздрав Магаданской области пояснил свой приказ об обязательной вакцинации медицинских работников от коронавируса.

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В министерстве рассказали, что получить вакцину обязаны те, кто работает в «красной зоне».

«Региональный приказ был подготовлен на основании Федерального закона № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», где говорится об обязательной вакцинации специалистов, которые работают в зоне риска с любыми опасными инфекциями. Вакцинация от коронавируса была включена в национальный календарь прививок, поэтому требования Федерального закона №157-ФЗ теперь распространяются и на COVID-19», — пояснили «Весьма».

В случае отказа от вакцинации, врачи будут отстраняться от работы в «красной зоне».

«В соответствии с федеральным законом об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, все, кто оказывает помощь пациентам с инфекциями, работает с биологическими жидкостями людей, обязаны проходить вакцинацию от этих болезней.

Это направлено, в первую очередь, на защиту самого человека. Вакцина не предупреждает заболевание, а спасает от летального исхода. Мы должны защитить тех работников, которые каждый день сталкиваются с инфекционными больными», — сказали в минздраве Магаданской области.

Специалисты добавили, что не вакцинироваться могут переболевшие в тяжелых и среднетяжелых формах. Однако для подтверждения антител необходимо будет сдать специальный анализ. В случае медицинских противопоказаний к вакцинации специалист будет переведен на другое направление, которое не связано с работой в «красной зоне».

Как сообщало ИА REGNUM, министерство здравоохранения Магаданской области уведомило все медучреждения региона о вышедшем приказе, касающемся массовой иммунизации населения от коронавируса, в котором есть пункты о том, что в случае отказа от прививки можно лишиться работы.