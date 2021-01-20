Бангкок, , 06:47 — REGNUM Во многих районах Таиланда, включая 40 районов столичного Бангкока, 20 января зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха. Это следует из данных мониторинга качества воздуха World's Air Pollution.

По данным ресурса, индекс качества воздуха на красном уровне (нездоровый) фиксируется в 40 районах Бангкока, где наблюдается почти четырёхкратное превышение нормы (до 166…190 пунктов при норме 50). Отмечается, что такой уровень загрязнения воздуха может вызвать серьёзные последствия для людей, входящих в группу риска.

В десяти районах Таиланда зафиксировано превышение безопасной нормы от четырёх до пяти раз и более — до 279 пунктов (индекс качества воздуха фиолетовый — очень нездоровый). Ещё в 150 районах на севере и северо-востоке страны был зафиксирован повышенный уровень загрязнения. Традиционно наиболее чистым от загрязнений остаётся воздух южных районов королевства.

По данным на 20 января Таиланд находился на шестом месте по уровню загрязнённости атмосферы среди всех стран мира. Первые пять мест антирейтинга заняли Бангладеш, Монголия, Афганистан, Индия и Китай. В это время года уровень загрязнённости воздуха в Таиланде повышается из-за традиционного отсутствия ветра, что приводит к накоплению в атмосфере выбросов от предприятий и автомобилей.

Как сообщало ИА REGNUM, почти в 90 районах Таиланда, включая 22 района столичного Бангкока, 25 декабря был зафиксирован высокий уровень загрязнения воздуха.

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