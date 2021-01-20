Кемерово, , 06:36 — REGNUM В Кемеровской области стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Жителей региона готовы принять в 63 прививочных кабинетах. Пункты вакцинации также будут открыты в крупных торговых центрах. Сейчас там готовят помещения и устанавливают холодильное оборудование для хранения вакцины. Таких пунктов будет около 20. Такие данные ИА REGNUM сообщили в региональном минздраве.

Вакцина Иван Шилов (с) ИА REGNUM

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«Прививка — это главная защита от коронавируса для тех, кто ещё не переболел, — отметил губернатор Сергей Цивилёв. — Для выработки коллективного иммунитета должно быть привито более 60% взрослого населения. Это позволит спасти много жизней. Поэтому особенно важно обеспечить доступность вакцинирования для кузбассовцев».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Кузбасс поступило 14 432 дозы вакцины от коронавируса, до конца февраля регион получит в общей сложности 120 400 доз.

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