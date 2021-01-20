Буэнос-Айрес, , 06:21 — REGNUM Число случаев излечения от заболевания COVID-19 в Аргентине достигло 1 604 373 после выздоровления еще 9605 пациентов за последние сутки. Об этом 19 января сообщается на странице в Twitter аргентинского минздрава.

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При это за истекшие 24 часа в стране выявили 12 141 носителя коронавируса SARS-CoV-2. Всего в Аргентине зафиксировали 1 819 569 подобных фактов инфицирования.

Кроме того, в республике зарегистрированы 235 новых летальных исходов от последствий COVID-19. С начала наблюдений в Аргентине по этой причине умерли 46 066 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 января аргентинские власти объявили об обнаружении первого в стране случая заражения новым штаммом коронавируса, впервые зарегистрированном в Великобритании.

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