Дамаск, , 03:29 — REGNUM Глава правящей династии Османской империи принц Дюндар Абдулкерим Османоглу умер в столице Сирии, сообщил его родственник Орхан Османоглу на своей странице в Twitter.

«Наш дядя Шехзаде Абдулкерим Дюндар Османоглу Эфенди скончался в Дамаске, Сирия», — написал он.

По его словам, глава правящей династии ушёл из жизни 18 января 2021 года.

Турецкое агентство Anadolu, в свою очередь, сообщило, что у главы династии были серьезные проблемы со здоровьем. Племянник умершего, принц Абдулхамид Кайихан Османоглу объяснил, что дядю пытались вернуть в Турцию, но не смогли.

Османоглу — 45-й глава Дома Османов, правнук османского султана Абдул-Хамида II, родился в 1930 года в Дамаске. Во время войны в Сирии его эвакуировали в Бейрут (Ливан), а позже в Стамбул, однако принц вернулся в Дамаск.