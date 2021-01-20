Бразилиа, , 03:18 — REGNUM Первая партия вакцины от COVID-19, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca, будет произведена на территории Бразилии на месяц позже запланированной даты. Об этом 19 января сообщает газета O Estado de S. Paulo.

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Выпуск вакцины в стране поручен научно-исследовательскому объединению имени Освалдо Круза. Задержка связана с отсутствием сырья для препарата, которое поступит 23 января. Из-за этого первые дозы вакцины будут выпущены предприятием не ранее начала марта, а не к середине февраля, как было намечено ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января стало известно, что число выявленных в Бразилии случаев излечения от коронавирусной инфекции достигло 7 518 846.

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