Лос-Анджелес, США, , 03:06 — REGNUM Новую разновидность коронавируса SARS-CoV-2 выявили специалисты медицинского центра Cedars-Sinai в городе Лос-Анджелес в американском штате Калифорния. Об этом 19 января сообщает издание The New York Times.

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Ее удалось обнаружить, когда ученые пытались найти в образцах анализов штамм вируса из Великобритании. Новый вариант SARS-CoV-2 получил наименование CAL.20C. Он был выделен из более чем половины проб, взятых 13 января лабораторией в Лос-Анджелесе.

Специалисты центра считают, что эта форма коронавируса образовалась в регионе еще в июле, но по каким-то причинам не проявлялась до ноября. Ученые предупредили, что этот штамм мог значительно распространиться по территории США в период праздников.

В настоящий момент вирусологи изучают насколько заразна и агрессивна указанная разновидность SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января, согласно подсчетам Университета Джонса Хопкинса, число подтвержденных летальных исходов от осложнений при COVID-19 в США превысило 400 тысяч.

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