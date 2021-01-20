Берлин, , 01:47 — REGNUM Вакцина против COVID-19 должна быть доступна всем гражданам Германии не позднее конца лета 2021 года, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель 19 января в ходе пресс-конференции по итогам совещания с руководителями регионов ФРГ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Она подчеркнула, что доступ к таким препаратам зависит от возможностей производителей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Ангела Меркель заявила, что планирует участвовать в вакцинации от коронавирусной инфекции, однако сделает прививку, когда подойдет очередь ее возрастной группы. Вакцинация от COVID-19 в Германии стартовала 27 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель сообщила о планах вакцинироваться от COVID-19