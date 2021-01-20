Иерусалим, , 00:51 — REGNUM Действие режима тотального карантина, объявленного в Израиле с 8 января, продлено на 10 дней решением израильского правительства в связи с ситуацией с заболеваемостью COVID-19. Об этом 19 января сообщается на сайте премьер-министра государства.

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Карантинные ограничения будут действовать до 31 января. Кроме того, с 24 января власти обяжут все лиц, пребывающих на самолетах в страну, предоставлять документ о сданном не позднее 72 часов тесте на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января министр здравоохранения Израиля Юлий Эдельштейн заявил, что число жителей страны, привитых от коронавирусной инфекции, составляет 2,2 млн. При этом 422 тыс. человек прошли полный цикл вакцинации с введением двух доз.

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