Любляна, , 00:28 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами 14 010 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 1609 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 24 человека скончались. 183 человека находятся в отделениях интенсивной терапии. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 19 января.

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Согласно прогнозу Института Йозефа Штефана, который составляет эпидемиологическую статистику и прогнозы для правительства Словении, в конце этой недели страна перейдёт «из нынешней черной фазы в красную фазу эпидемии».

В Словении около 149 424 человека заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3206 смертельных случая.