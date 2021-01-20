Подгорица, , 00:49 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1577 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 425 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 3 человека скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 19 января.

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 3 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 84 года, а самому младшему 63 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 56 228, а количество скончавшихся составляет 749 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 18 января в Черногории было подтверждено 502 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 7 смертельных случаев.