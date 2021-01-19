Брюссель, , 23:58 — REGNUM Европейская комиссия ставит перед странами Евросоюза задачу вакцинировать от COVID-19 большинство населения к началу лета 2021 года. Об этом говорится в опубликованном 19 января проекте стратегии вакцинации и борьбы с пандемией, который лидеры ЕС должны утвердить на саммите 21 января.

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«К марту 2021 года должно быть вакцинировано не менее 80% лиц старше 80 лет и 80% медицинского персонала и социальных работников в каждой из стран. К лету 2021 года необходимо привить 70% от всего взрослого населения Евросоюза», — указывается в документе.

Кроме этого, Еврокомиссия заявляет о намерении приложить дополнительные усилия для того, чтобы максимально расширить возможности для производства вакцин от коронавируса на территории стран Евросоюза.

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