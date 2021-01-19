Анкара, , 23:54 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 175 133 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 6818 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 167 человек скончалось. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 19 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 399 781, смертельных случаев — до 24 328.

В связи с сокращением числа случаев до 60% и началом вакцинации в кризисном штабе Турции начали обсуждать снятие некоторых ограничительных мер: во второй половине марта может быть отменён комендантский час в будние дни с 21.00 до 23.00. Запрет на выход на улицу в выходные дни может быть так же снят в дневное время. Школы и рестораны в Турции, возможно, тоже откроются уже этой весной, заявили в кризисном штабе.