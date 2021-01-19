Брюссель, , 23:48 — REGNUM Европейская комиссия предлагает странам Евросоюза в ближайшее время согласовать порядок создания сертификатов о вакцинации от COVID-19. Об этом говорится в опубликованном 19 января проекте стратегии вакцинации и борьбы с пандемией, который лидеры ЕС должны утвердить на саммите 21 января.

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"Единый подход должен быть согласован к концу января, чтобы позволить странам-членам скорейшим образом начать использовать эти документы в системах здравоохранения и для иных целей», — отмечается в документе.

Предполагается, что сертификаты о вакцинации будут признаны всеми странами Евросоюза и гарантируют их обладателям свободное перемещение, а также, как надеются в Еврокомиссии, будут признаваться странами, не входящими в объединение.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза 21 января проведут саммит в режиме видеоконференции, посвящённый проблемам борьбы с пандемией коронавируса.

Помимо вопроса о сертификатах на мероприятии также планируется обсудить усилия по расширению масштабов тестирования и отслеживанию контактов инфицированных, обменяться мнениями о наиболее успешных практиках в рамках начавшейся кампании по вакцинации населения.

Отдельным пунктом на повестке саммита значится вопрос содействия в приобретении вакцин государствам — партнёрам Евросоюза.

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