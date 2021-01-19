Токио, , 23:44 — REGNUM Японская компания Nintendo открыла новую страницу в соцсети Twitter. Об этом 19 января сообщил портал Comicbook.

Аккаунт получил название NintendoCoLtd, его администрация дала понять, что будет публиковать на этой странице новости корпоративного характера и различную информацию для инвесторов, например, квартальные отчёты.

При этом она подчеркнула, что вообще не будет отвечать на комментарии под публикациями. Издание отметило, что эта страница определённо может быть интересна тем, кто занимается аналитикой в области игровой индустрии.

https://twitter.com/NintendoCoLtd/status/1351064935023915008

Напомним, на сегодня самым успешным проектом Nintendo является портативная консоль Switch. Ранее ИА REGNUM сообщило, что она возглавила рейтинг популярности игровых систем в Китае. Стало также известно, что эта консоль есть у 7% жителей Франции, c момента старта продаж в этой стране было реализовано 4,7 млн экземпляров Switch.

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