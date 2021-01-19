Скопье, , 23:44 — REGNUM 19 января православные христиане празднуют Крещение Господне. В македонском городе Охрид этот праздник издавна отмечался следующим обрядом: священник после молебна освещал воду и кидал в нее крест, после чего верующие ныряли в озеро, чтобы достать его первым.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в этом году церковь отменила проведение молебна, однако граждане Охрида решили нырнуть в озеро и без священника, что можно увидеть по ссылке.

Напомним, именно этот обычай положен в основу македонского фильма «Бог существует, и ее имя Петруния», главная героиня которого нырнула за крестом и сумела вытащить его первой. То, что крест вытащила именно женщина, вызвало всеобщее возмущение.

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