Париж, , 23:45 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 71 342 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 373 пациента. Об этом во вторник, 19 января, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 23 608 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 2,938 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 января во Франции 73 ученых и 6 медицинских ассоциаций выдвинули предложение «обеспечить население Франции витамином D», поскольку, как свидетельствуют научные данные, такая практика «могла бы уменьшить частоту случаев заболевания» коронавирусом.

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