Белград, , 23:39 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 354 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 1688 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 20 человек скончалось. К аппаратам ИВЛ подключено 171 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 19 января.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 375 799, а количество смертельных случаев выросло до 3791 человек.

Президент Сербии Александр Вучич призвал граждан как можно скорее подать заявку на вакцинацию и сделать прививку, потому что это основное средство противодействия.

«Наше спасение — в вакцинации. Для нас крайне важно, чтобы граждане как можно скорее подавали заявки. Чем раньше вы привьётесь, тем больше жизней вы спасете», — подчеркнул Вучич.