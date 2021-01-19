Пекин, , 22:54 — REGNUM Студия miHoYo объявила, что с выходом обновления 1.3 в версию игры Genshin Impact для платформы iOS будет добавлена поддержка контроллеров. Публикация была размещена 19 января на Twitter-странице проекта.

Разработчики отметили, что они услышали просьбы геймеров. Таким образом, с выходом обновления на устройствах под управлением iOS 14 или выше в Genshin Impact можно будет играть при помощи геймпадов Xbox (Bluetooth-версия), Xbox Elite Series 2, PlayStation DualShock 4 и специализированных контроллеров для iOS (получат частичную поддержку).

https://twitter.com/GenshinImpact/status/1351474723150913536

Напомним, релиз Genshin Impact состоялся 28 сентября 2020 года. Это action/RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) с аниме-стилистикой. Genshin Impact распространяется бесплатно, но при этом предлагает геймерам покупать во внутриигровом магазине виртуальные ценности за реальные деньги.

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