Женева, Швейцария, , 22:52 — REGNUM В мире за последние сутки зафиксировано 312 202 новых случая заражения коронавирусом, общее число выявленных инфицированных достигло 94 124 612 человек. Такие данные приводит 19 января Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

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Сообщается также, что за сутки в мире скончались ещё по меньшей мере 8316 пациентов с COVID-19, общее число подтверждённых летальных случаев возросло до 2 034 527.

Напомнми, днём ранее ВОЗ сообщала о 415 884 случая заражения и 7649 скончавшихся пациентах с коронавирусом за сутки.