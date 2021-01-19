Белвью, США, , 22:42 — REGNUM Многопользовательская игра Rust в очередной раз побила собственный рекорд в сервисе Steam. Об этом 19 января сообщил портал Eurogamer.

Издание обратило внимание, что 8 января 2021 года в какой-то момент в игре находились одновременно более 201,4 тыс. игроков, являющихся пользователями Steam. Таким образом, Rust побила рекорд, который она установила в апреле 2020-го, тогда на этой платформе в неё играли одновременно 125 тыс. геймеров.

Стоит отметить, что 8 января 2021 года основатель студии Facepunch (занимается разработкой Rust) Гарри Ньюман сообщил, что компания за два дня заработала более $1 млн.

Ранее ИА REGNUM собщило, что некоммерческая организация Entertainment Software Rating Board (ESRB) присвоила возрастной рейтинг версии игры для консолей PS4 и Xbox One. По мнению экспертов, это может говорить о том, что вскоре состоится релиз игры на этих платформах.

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