Загреб, , 22:43 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 6259 поведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 520 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 29 человек скончалось. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 19 января.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 149 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 3084.

В Хорватии 225 648 человек заразились коронавирусом с начала пандемии в феврале 2020 года.

Напомним, что раннее 18 января в Хорватии было подтверждено 174 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 39 смертельных случаев.