Лондон, , 20:43 — REGNUM В Великобритании за последние сутки выявлено 33 355 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщило 19 января правительство Соединённого Королевства.

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Согласно последним данным, всего за период с начала пандемии в стране зафиксировано уже 3 466 849 случаев заражения, скончались по меньшей мере 91 470 пациентов с COVID-19.

По информации Всемирной организации здравоохранения, Великобритания на сегодняшний день занимает пятое место среди стран мира по уровне распространения инфекции и также место по смертности от COVID-19.