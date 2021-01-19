Палермо, Италия, , 19:56 — REGNUM Так называемое «пособие по гражданству» получают 1,25 миллиона итальянских семей, сообщили в национальном институте социального обеспечения (Пенсионном фонде) во вторник, 19 января.

Общее число получателей пособия составляет 2,9 миллиона человек, средний размер ежемесячной выплаты — 528 евро.

За последний месяц число получателей пособия выросло на 3,3%. Почти две трети граждан, получающих его, живут в южной части страны.

Пособие по гражданству было введено в Италии в 2019 году по инициативе популистского «Движения 5 звезд». Каждый гражданин, чей доход менее 780 евро в месяц (включая 280 евро расходов на жилье), может получить от государства «разницу».