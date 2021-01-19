Рим, , 19:52 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 19 января, в Италии умерли 83 157 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 603 (днем ранее — на 377), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 10 497 (днем ранее — на 8824). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 400 598 — 4% населения страны.

В настоящее время заражены 535 524 человека — на 11 535 меньше, чем днем ранее.

18 января прививку от коронавируса сделали 33 372 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 194 544 — почти 2% населения страны.