Рим, , 19:47 — REGNUM Во вторник, 19 января, в Риме вслед за сотрудниками государственных медицинских учреждений начали прививать от коронавируса и частных медиков, передают местные СМИ.

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Всего в ближайшие дни предполагается вакцинировать 8000 таких граждан.

Первыми в Италии начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Массовая вакцинация будет бесплатной и добровольной, однако власти страны будут настоятельно рекомендовать согражданам делать прививки. До конца 2021 года предполагается привить 90% населения.

По данным на 18 января, прививки получили 1 194 544 человека — чуть менее 2% населения страны.