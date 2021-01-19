Милан, Италия, , 19:35 — REGNUM Власти североитальянского региона Ломбардия (Милан) оспорили решение правительства страны отнести регион к «красной зоне» и ввести самые строгие ограничения, сообщил во вторник, 19 января, губернатор Аттилио Фонтана.

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Столь строгое решение неоправданно с точки зрения эпидемиологической ситуации и наносит региону существенный экономический ущерб, отметил Фонтана.

По данным на 18 января, в Италии умерли 83 554 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 377 (днем ранее — также на 377). Число подтвержденных носителей выросло на 88 24 (днем ранее — на 12 545), это самый низкий показатель с декабря 2020 года. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 390 101 — 4% населения страны. В настоящее время заражены 547 058 человек — на 6316 меньше, чем днем ранее. 17 января прививку от коронавируса сделали 27 860 гражданам. Общее число вакцинированных составляет 1 153 501 — почти 2% населения страны.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.