Нижний Новгород, , 18:37 — REGNUM Температура воздуха во многих регионах Поволжья держится ниже климатической нормы на 8−12°. Морозы в Приволжском федеральном округе задержатся до 22 января, сообщает Гидрометцентр России.

Зима в Нижнем Новгороде Нижнийновгород.рф

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В ближайшие сутки, 20 января, аномально холодно будет на севере ПФО, температура ниже климатической нормы на 7°.

В ночь на 20 января на севере Поволжья температура воздуха опустится до — 30 °C. В среднем в Поволжье ждут более холодной температуры, от — 28 °C до — 30 °C.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашию пришли крещенские морозы: в столице республики температура воздуха упала до — 27 °C. Причем в южных районах республики холоднее, чем в северных.