Ростов-на-Дону, , 17:59 — REGNUM Полиция и Роспотребнадзор разыскивают человека, прибывшего недавно в Ростовскую область из Британии с целью недопущения распространения нового штамма коронавируса, сообщил 19 января глава регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев на заседании регионального штаба по COVID-19.

«Мы продолжаем мониторинг людей, прибывающих из Великобритании. На сегодняшний день в Ростовской области их 20, из них 17 обследованы с отрицательным результатом, один человек потерялся, мы вместе с полицией его сейчас ищем», — сказал Ковалев.

Ранее Ковалев заявил, что все прибывшие из Британии в Ростовскую область люди в обязательном порядке будут тестироваться на новый штамм COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Британии в конце 2020 года заявили о выявлении в стране новой разновидности коронавируса N501Y, которая, по их утверждению, отличается более высокой скоростью распространения.

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