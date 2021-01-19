19 января 2021 | Время чтения 5 мин

Календарь церковных праздников в нашей жизни повторяется из года в год, а ведь каждый раз хочется проживать очередное торжество по-новому. Просто эмоций и смены локаций недостаточно, мы уже давно пережили период экстремальных купаний и набора воды, потому хочется чего-то глубокого. Спаситель крестился, установил таинство крещения, приоткрыл покров сущности Бога-Троицы… А что еще?

Владимир Басенков, , 19:20 — REGNUM



Михаил Нестеров. Крещение Господне (Богоявление). 1890–1894. Роспись в крестильне Владимирского собора в Киеве (фрагмент)

Нас крестили очень давно. И большинство этого не помнит — были несознательными детьми. Жизнь текла, у всех по-разному, иногда и совсем даже не в Церкви. Со временем мы вернулись, сделали над собой усилие и попытались подойти к духовной жизни осознанно. Вспомнили, что данное нам крещение делает нас членами Церкви, сообщает благодать Святого Духа и делает обладателями Даров. Или потенциала, заложенного в момент совершения таинства Самим Богом. И этот потенциал, талант, требует раскрытия. Дары должны принести плоды.

О плодах Духа за несколько дней до Богоявления, как бы готовя наш разум к осознанию грядущего события, говорит апостол Павел. В послании к Галатам он рассказывает о том, чем мы наполним свой внутренний мир, если будем жить по плоти (то есть сосредоточимся на ценностях временных и тленных) и по духу (поставим целью достигнуть счастья в вечной жизни). Что с нами будет, если мы выберем второй путь, на который нас наставляет Павел?

Апостол обещает, что мы обретем состояние любви. Любовь — способность исполнять всем сердцем, чувствами и умом волю Бога о нас, быть готовыми к жертве (большой и малой) ради Господа и окружающих нас людей. Это не «розовое» чувство, каким его пытаются нарисовать современники и тем самым опошляют само слово, а глубокое совершенное состояние. Его ни с чем не перепутаешь, и подлинную любовь можно обрести только в результате опыта богообщения и работы над своим мировоззрением и поступками.

Пётр Шамшин. Крещение Христа. 1848

Конечно, как без радости? Радость — ощущение глубокой светлой удовлетворенности, выраженное в проявлении любви к Богу и ближнему. Здесь не просто временные «положительные эмоции», но внутренний спокойный восторг, стирающий любые нотки неудовлетворения. В состоянии радости можно искренне и честно признаться себе, что «всё хорошо», в противовес мирским натянутым «праздничным настроениям» и «позитиву», которые могут вмиг раствориться, потому как, по сути, эфемерны и поверхностны.

Не забываем про мир душевный — состояние абсолютного спокойствия, вызванного ощущением близости Бога. Конечно, здесь же чувствуется и любовь, и радость, при этом отсутствует нездоровая эйфория. Человек склонен искать покоя, но настоящее чувство успокоения можно получить только в общении с Господом и исполнении Его заповедей. Молитва, постижение Божественной мудрости, правильный христианский образ жизни постепенно исцеляют душу и помогают человеку обрести покой. Вернее, мир душевный. Это слово очень правильное, потому как в душе неспокойного человека идет настоящая война страстей и эмоций.

Еще апостол упоминает долготерпение. Долготерпение — это христианская выдержка. Она касается как краткосрочной перспективы и конкретных жизненных эпизодов, когда стоит «вынести» действия другого человека или силу обстоятельств, так и стратегической. Вся жизнь христианина неизбежно представляет собой борьбу, иначе просто невозможно, без усилия и боли не растут мышцы атлета, так же и верующий не «прокачает» необходимых для спасения качеств души. Знаменитая фраза Соломона «и это пройдет» — замечательная ментальная установка для тренировки долготерпения.

Благость обычно упоминается в контексте качеств Бога, но о нём говорит и апостол. Благость — это способность делать добро. Конечно, человек ничего доброго творить без Бога не может. И здесь снова проявляется связь наличия этого высокого качества у человека с Источником, откуда способность к благому деланию может возникнуть. Естественно, добрые дела неразрывно связаны с состоянием сердца, по-доброму относящемуся ко всем людям. Показное и лицемерное делание чуждо благости.

А уже из благости, то есть доброго расположения и самой способности к правильным поступкам, вытекает чувство милосердия и соответствующие ему действия. Кажется, здесь излишне что-то объяснять, потому что милосердного человека видно сразу: он против всякой рациональной логики просто возьмет и поможет незнакомцу на улице, нищему, бездомному, старенькой бабушке, накормит или приютит животное, откликнется на призыв о помощи в интернете.

Апостол упоминает и про веру. С верой вроде бы тоже всё понятно, но она подразумевает не статичное знание о существовании невидимого Бога, а постоянное усиление внутреннего доверия к Создателю и желания эту веру усиливать. Вера — это огонь локомотива души на пути к Богу. Без убежденности человек никогда не будет совершать духовных подвигов, просто потому, что его действия ничем не будут «подогреты» в сердце.

Павел называет еще одним плодом духовных трудов кротость. Кротость — это способность преодолевать зло в своем сердце добром, какими бы ни были источники его возникновения. Кроткий человек будет спокоен и не станет сердиться, но, наоборот, постарается преодолеть любой конфликт любовью. Лучший пример кротости — Спаситель, не гневавшийся даже на своих гонителей, и когда они задавали Ему каверзные вопросы в народных собраниях, и когда мучали Его на кресте.

Григорий Гагарин. Крещение Христово

Завершает перечисление плодов духа апостол воздержанием. Воздержание — сознательное ограничение себя от мыслей, предметов, обстоятельств или действий ради того, чтобы всё это пагубным образом не сказалось на духовном состоянии. Выше уже упоминались «плоды плоти», то есть последствия жизни ради временных ценностей. Вот от них-то христианин и призван себя ограждать, чтобы защитить душу от пагубного влияния. В общем, Павел перечислил духовные плоды в порядке убывания, и на пути к их взращиванию начинаться надо как раз с воздержания, постепенно двигаясь вверх и приближая встречу с состоянием совершенной любви.

Вот они, плоды духовной жизни, которые мы как христиане должны принести. Должны, прежде всего, себе. Потому как дело спасения души зависит от нашего добровольного решения на этот счет. Мы не знаем, когда наша земная жизнь завершится, но день Богоявления может стать хорошим поводом подумать, насколько успешно лично я спустя годы, выйдя из купели крещения, духовно реализовал себя?