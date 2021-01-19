Вашингтон, , 17:47 — REGNUM Не ожидайте, что ограничения на путешествия снимут — ожидайте их ужесточения, заявила будущий руководитель центра по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски. Об этом 19 января сообщает CNN.

Передача паспорта сотруднику пограничной службы в аэропорту. США

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Доктор Рошель Валенски, будущий директор центра по контролю и профилактике заболеваний США, сказала, что она не ожидает никаких послаблений на ограничения связанные с COVID-19. Более того, доктор заявила, что ограничения только усилятся.

«Если смотреть на цифру четырёхсот тысяч погибших, если посмотреть на случаи заболевания COVID-19 по всей стране, то я не думаю, что сейчас время призывать людей к международным авиаперелетам», — сказала Валенски во время телешоу «Доброе утро, Америка».

«Я думаю, что сейчас самое время удвоить наши усилия, — добавила доктор. — Я не думаю, что мы будем снимать ограничения на поездки, и если что, мы должны ожидать, что эти ограничения могут только ужесточиться.»

В понедельник, 18 января, Белый дом опубликовал текст нового закона президента США Дональда Трампа о послаблении ограничений на поездки введенных в отношении Бразилии и большей части Европы, начиная с 26 января.

Администрация избранного президента США Джо Байдена оспорила такое решение и сказала, что закон не должен быть принят.

Будущий пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки написала в твиттере: «по мере того, как пандемия ухудшается, и все больше вспышек заболеваний случается по всему миру, сейчас не лучшее время для послабления ограничений на международные рейсы».

Напомним, что 18 января число погибших от СOVID-19 в Америке превысило четыреста тысяч человек.

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