Вашингтон, , 16:24 — REGNUM На территории США за последние 24 часа скончались от последствий заражения коронавирусом почти 1,4 тыс. человек, сообщает 19 января университет Джонса Хопкинса, ведущий официальную статистику эпидемии.

За последние сутки была зафиксирована 1381 смерть пациентов с диагнозом COVID-19.

С учетом этих данных, общее число погибших от COVID-19 преодолело в США отметку в 400 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января университет Хопкинса сообщил, что в общей сложности в США коронавирусом заразились свыше 24 млн человек, из которых умерли более 399 тыс.

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