Джакарта, , 16:17 — REGNUM Количество районов с высоким уровнем распространения коронавируса в Индонезии увеличилось почти в два раза, сообщает CNN Indonesia.

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В Индонезии зафиксировано 108 «красных» по уровню коронавируса округов, в то время как ранее это число не превышало 70.

В целевой группе по борьбе с коронавирусом в Индонезии пояснили, что уменьшение «оранжевой и желтой» зоны с более низким уровнем распространения коронавируса в стране не соизмеримо с резким увеличением «красной зоны». Это означает, что распространение коронавируса в Индонезии продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия стала крупнейшим импортером вакцины против коронавируса, произведенной в Китае.

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