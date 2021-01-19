Ориндж, , 16:15 — REGNUM В приключенческой игре Kena: Bridge of Spirits будут использоваться особенности геймпада DualSense. Об этом 18 января сообщил портал gamingbolt.

Один из соучредителей Ember Lab (студия-разработчик игры) Майк Грир рассказал, что тактильная отдача DualSense позволит сделать бои в игре более быстрыми и опасными — однако не привёл конкретных примеров. В Kena также будут использоваться адаптивные триггеры геймпада, они будут отвечать за силу натяжения лука главной героини.

Напомним, Kena: Bridge of Spirits выйдет на PC, PS4 и PS5. Изначально игра должна была выйти в марте 2021 года, однако точная дата пока неизвестна.

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