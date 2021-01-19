Санкт-Петербург, , 15:23 — REGNUM Санкт-Петербург с начала пандемии коронавирусной инфекции нередко попадает в «лидеры» по суточной заболеваемости, а еще чаще — по суточной смертности. С начала 2021 года город на Неве уже дважды оказывался на первом месте среди регионов России по суточному числу новых выявленных носителей коронавируса. Летальность COVID-19 и смертность от ковида в Петербурге — одни из самых высоких в России. Эксперт-практик объяснил ИА REGNUM почему так происходит.

Лев Авербах Фото со страницы Льва Авербаха в facebook.com

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По словам генерального директора и главного врача петербургской частной службы скорой медицинской помощи CORIS Льва Авербаха, всё дело в том, что Петербург «старый город», где проживает большое количество пожилых людей в возрасте старше 80 лет.

«У нас таких пациентов, которым далеко за 80, очень много. Конечно, смертность среди таких пациентов будет намного больше, — пояснил собеседник агентства.

Отметим, что медицинские власти Петербурга также видят причину высокой смертности в возрастной структуре населения.

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Лев Авербах также отметил, что в Петербурге вирус по-прежнему довольно быстро распространяется среди населения, что связано со слишком ранней отменой ряда антикоронавирусных мер. Например, как считает врач, не стоило так быстро возвращаться к очному образованию в школах.

«Не надо было детей в школы отпускать, надо было делать дистанционное образование. Нужно было максимально это проработать, а не закрывать фуд-корты или рестораны, где шанс заразиться гораздо меньше», — считает специалист.

Кроме того, уточнил собеседник агентства, не стоит забывать и о том, что Петербург — «столица коммуналок», город с самым большим числом коммунальных квартир, что также не способствует профилактике инфекционных заболеваний.

Высокая плотность населения тоже влияет на распространение коронавируса. Кроме того, заболеваемость провоцирует первичное звено здравоохранения — поликлиники.

«Поликлиники, не работающие на выезд, из-за чего людям приходится сидеть в очередях в закрытом помещении», — отметил Лев Авербах.

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Напомним, в Санкт-Петербурге на 19 января подтверждено 304 045 случаев заражения за время пандемии, с марта 2020 года. Выздоровели 190 562 человека. От COVID-19 скончался 8971 человек.

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