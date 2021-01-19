Сеул, , 14:52 — REGNUM На военных базах США в Южной Корее выявили 31 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

По их словам, коронавирус был выявлен у 27 военнослужащих и четырех членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 29 декабря по 18 января.

В настоящее время граждане США изолированы и находятся в медицинских учреждениях на базах в Пхёнтхэке, Осане и Кунсане.

Общее число подтверждённых случаев на американских базах, расположенных в Южной Корее, увеличилось до 635.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 386 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 73 115.

Читайте также: В Южной Корее за сутки выявили 386 случаев заражения SARS-CoV-2