Москва, , 14:49 — REGNUM Тема введения «паспортов вакцинации» в настоящее время обсуждается в России, однако у Кремля нет какой-либо официальной позиции на этот счёт. Об этом 19 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема циркулирует, её прорабатывают», — подчеркнул официальный представитель Кремля, напомнив, что соответствующий вопрос был задан президенту России Владимиру Путину на ежегодной пресс-конференции.

При этом Песков отметил, что российские власти не рассматривают возможность увязки права выезда за границу с наличием такого документа, подтверждающего вакцинацию гражданина от коронавирусной инфекции.

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Пресс-секретарь российского лидера пояснил, что идея о «паспортах вакцинации» обсуждается в связи с ограничениями на передвижение людей, которые существуют в других странах. Однако единого мнения и единых подходов на этот счёт пока нет, заявил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что ковид-паспорта в мире будут введены, причём в ряде стран, вероятно, уже в 2021 году. По его словам, следует ожидать, что к перелётам будут в итоге допускать или тех, кто прошёл тестирование или «по вакцинным паспортам», — это зависит от того, какой режим та или другая страна внедрит.

По прогнозу главы РФПИ, «через год уже никто не будет задавать вопросы» и такие паспорта станут «частью нашей жизни». Возможно, подобные документы будут способствовать восстановлению международного сообщения, существенно прерванного пандемией коронавируса.

Напомним, в России с января 2021 года на портале государственных услуг стал доступен сервис, с помощью которого российские граждане, вакцинированные против коронавируса, могут получить сертификат, удостоверяющий это.

Возможно, такие паспорта будут способствовать восстановлению международного сообщения, существенно прерванного пандемией коронавируса.

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