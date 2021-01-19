Москва, , 14:43 — REGNUM Российские регионы получат до 2 млн доз вакцины до конца января 2021 года. Об этом 19 января сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

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«До конца января идёт поставка до 2 млн доз вакцины», — сказал он на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией.

По словам министра, поставки идут по штатному графику. Сегодня до регионов доведён понедельный график поставок на январь и объёмы на февраль.