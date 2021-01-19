Рязань, 19 января 2021, 14:45 — REGNUM Прекратить отчитываться и начать работу по уборке снега с улиц Рязани потребовал на заседании правительства 19 января губернатор Николай Любимов. В часы пик город встаёт в 10-балльных пробках, жители жалуются на зимний квест, глава области их в этом поддерживает, сообщает пресс-служба правительства региона.
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Рязанцы возмущены сугробами на автодорогах, тротуарах и дворах жилых домов. При этом городская администрация отчиталась о готовности к работе в зимних условиях, количестве техники и материалов.
Глава региона поручил повышать качество уборки всех городских территорий и эффективность управленческих решений, обратить внимание на устранение ледяных наростов вокруг колодцев водоснабжения и водоотведения, а также «срочно разбираться с управляющими компаниями».
По данным администрации Рязани на круглосуточную уборку улиц вышли около 200 человек и 100 единиц техники. Городу не хватает спецмашин для уборки тротуаров — их всего четыре.