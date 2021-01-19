Москва, , 14:01 — REGNUM Идея введения COVID-паспортов для прошедших вакцинацию граждан и унификации таких паспортов с другими государствами существует. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сертификат о прививке от коронавируса Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: начало массовой вакцинации — все новости»

«Сама по себе идея введения ковидных паспортов и идея попытаться как-то унифицировать эти подходы с другими странами существует. Это был один из вопросов на ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, и эта тема была зафиксирована в перечне поручений, который был подписан по итогам большой пресс-конференции», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что у Кремля на данный момент нет официальной позиции на этот счёт, «но тема циркулирует, ее прорабатывают».

Песков также заявил о существовании новой реальности в связи с пандемией коронавируса, в которой прорабатываются различные варианты для комфортной жизни.