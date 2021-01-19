Улан-Батор, , 13:44 — REGNUM Премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух Во вторник, 19 января обсудит с послом Индии Мохиндер Пратап Сингхом возможность поставок вакцины от COVID в страну, сообщает пресс-служба правительства.

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В ходе встречи чрезвычайный и полномочный посол Индии в Монголии Мохиндер Пратап Сингх вручил ответ от премьер-министра Индии Нарендра Моди на письмо монгольского коллеги, в котором премьер Монголии выразил желание получить вакцину от коронавируса, произведенные в Индии.

В своем письме Нарендра Моди сообщил о решении поставить в Монголию вакцину.

Монголия совместно с Индией с 19 января начала онлайн обучение 150 врачей, которые будут работать в программе вакцинации.

По данным источников в правительстве, Индия будет поставить в Монголию вакцины компании AstraZeneca, которые производятся в Индии. Объем поставок пока не определен, Индия выразила готовность отправить 4 млн доз вакцины.

Отметим, ранее Министерство здравохранения страны сообщила, что страна ждет первые поставки вакцины от коронавируса в первом квартале 2021 года.

Как уточнили в Минздраве, по решению заседания совета директоров «COVAX» Монголию внесли в список стран, которые будут первыми получить вакцины. Власти планирует привить 60% взрослого населения, вакцины для 20% из них получить с помощью специальной программы «COVAX».

"До первого марта 2021 года мы будем получать первые дозы вакцины. В первую очередь будут привить медицинские работники. В стране насчитывается 52 тысячи медицинских работников, 23 тысячи из них работают в Улан-Баторе"-, сообщил министр здравохранения Тогтмолын Монхсайхан. Также он добавил, что Совет по лекарственным средствам и консультационный Комитет по иммунизации при Минздраве 10 января приняли решение о регистрации в срочном порядке вакцин компаний Pfizer, AstraZeneca и Moderna».

По данным Минздрава, кроме медработников, первыми будут привыты пациенты с тяжелыми заболеваниями и граждане с возрастом свыше 70 лет, потом учителя и социальные работники. Вакцинация будет бесплатно на добровольной основе.

Отметим, по состоянию 19 января общее число выявленных заражений коронавирусом в стране составило 1536. За сутки выявили 10 случаев заражения, все они являются внутренными, таким образом количестве внутренных случаев составляет 1035. Выздоровели 995 человек, 2 пациента умерли.