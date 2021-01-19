Иерусалим, , 13:42 — REGNUM Через день после того, как в Израиле выявили 10 000 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, что является самым высоким показателем с начала пандемии, министр здравоохранения Юлий Эдельштейн прокомментировал численность смертей от COVID-19 в комментарии для Ynet.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: конкуренция вакцин и новые локдауны — трансляция»

Количество смертей от COVID-19 в Израиле превысило четыре тысячи, однако, по словам министр, это «чудо», что смертей лишь столько.

Назвав эту цифру астрономической, Эдельштейн уточнил, что она «могла бы быть намного выше, но больницам удалось сохранить ее относительно низкой. Однако люди в СМИ, общественной, политической сфере и даже некоторые врачи преуменьшали истинную опасность этой болезни».

Эдельштейн выразил надежду, что 19 января правительство Израиля одобрит продление режима изоляции на две недели.