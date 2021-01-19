Аккра, , 12:10 — REGNUM Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо подтвердил, что в главном аэропорту страны в Аккре зарегистрировали случаи заражения новыми штаммами коронавируса, передает ВВС Africa со ссылкой на телеобращение президента.

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В соответствии с заявлением, новые штаммы были выявлены у прибывающих пассажиров, которые с тех пор были изолированы. Никаких подробностей о пассажирах и о том, откуда они прибыли, не сообщалось. Власти выясняют, не распространились ли новые штаммы среди местного населения.

В Гане наблюдается всплеск случаев заражения коронавирусом. В настоящее время в стране регистрируют в среднем 200 новых случаев заражения вирусом ежедневно, причем тяжелые случаи заболевания COVID-19 регистрируются среди молодежи.

Увеличение числа случаев заболевания COVID-19 объясняется игнорированием протоколов общественного здравоохранения в праздничный сезон.

К настоящему времени в Гане зарегистрировали более 57 000 случаев заражения вирусом и более 300 смертей.