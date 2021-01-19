Сингапур, , 11:54 — REGNUM В Сингапуре с начала февраля 2020 года начнут массовую вакцинацию жителей от COVID-19, сообщает 19 января The Straits Times.

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Отмечается, что власти страны намерены создать несколько десятков центров, где можно будет привиться.

Кроме того, будут сформированы мобильные бригады, которые смогут проводить вакцинацию в социальных учреждениях. Всего планируется ежедневно делать до 70 тыс. прививок от компаний Pfizer-BioNTech, Moderna и Sinovac.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Сингапура рассматривают возможность отмены или значительного сокращения обязательного карантина для прибывающих на территорию государства, если они привиты против коронавирусной инфекции.

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